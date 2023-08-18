Авторы God of War Ragnarok уже могут работать над новой частью серии

Студия Santa Monica разместила новые вакансии на своём сайте. В команду требуется в том числе дизайнер боевой системы с опытом работы от двух лет, который знаком с God of War (2018) and God of War Ragnarok.

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Будущий сотрудник должен понимать структуру God of War (2018) и God of War Ragnarok (2022) и должен знать о боевой системе, механиках и врагах из этих игр во всех деталях.

Судя по всему, компания уже начала разработку своей новой игры с механиками, похожими на прошлые God of War. Вполне возможно, авторы взялись за новую часть похождений Кратоса и его сына Атрея — одна из вакансий также подразумевает работу над компаньонами.