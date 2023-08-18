Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2023

Лето вот-вот подойдет к концу, но перед осенним бумом крупнобюджетных премьер нас ждет еще несколько знаковых релизов в августе. А пока вы дожидаетесь следующей недели, мы подготовили список отличных бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store сейчас можно забрать, пожалуй, одну из лучших инди-игр отечественной разработки — фольклорное приключение «Черная Книга». Игроку предстоит примерить на себя роль юной ведьмы Василисы, которая намерена всеми силами воскресить погибшего жениха — даже если для этого предстоит заключить сделку с дьяволом. Black Book сочетает пошаговые бои, карточные механики, замечательные диалоги и тонны реальных историй из фольклора, поэтому поклонникам исторических игр нельзя проходить мимо. Игра бесплатна до 24 августа.

Steam

Помимо этого, в Epic Games Store также раздают платформер Dodo Peak — необычное сочинение на тему старой доброй «Змейки». На каждом уровне мама-птица должна найти яйца, собрать своих птенцов и довести их до конца уровня, избегая множество препятствий. Чем больше птенчиков за ней прыгает, тем тяжелее прокладывать маршрут — но в этом и суть Dodo Peak. Игру можно забрать до 24 августа, однако она официально недоступна российским пользователям.

EGS

Авторы культовых ММО Dofus и Wakfu выпустили в ранний доступ Steam свой следующий проект — онлайновую тактику Waven. Игроку в роли искателя приключений предстоит путешествовать по островам и побеждать противников в тактических сражениях, которые сочетают колодостроительные механики, грамотное позиционирование и расчет.

Steam

Интригующая хоррор-адвенчура о журналисте, которые отправляется на заброшенный склад в поисках правды — но, конечно же, на месте его поджидает нечто совсем другое. Как не сложно догадаться по названию, Freddy’s Archives черпает вдохновение в серии Five Nights At Freddy’s, поэтому знание первоисточника позволит получить больше отдачи.

Steam

Наконец, Wayfinder — амбициозная MMO от авторов Darksiders: Genesis, Battle Chasers: Nightwar и Ruined King. Она совмещает элементы MOBA и традиционной MMORPG: игроки исследуют открытый мир, выполняют задания и зачищают подземелья, но боевая система — нон-таргетная. Да и сами персонажи больше напоминают героев из MOBA, чем привычные классы. Предупреждаем — судя по негативным отзывам в Steam, серверы Wayfinder пока не слишком стабильны.