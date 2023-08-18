Новый трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty покажут на gamescom 2023

Студия CD Projekt RED объявила об участии в шоу Opening Night Live на gamescom 2023. Разработчики пообещали представить новый геймплейный трейлер расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

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Это будет уже второй геймплейный ролик для дополнения — ранее авторы выпускали небольшие тизеры. События единственного DLC для Cyberpunk 2077 развернутся параллельно основному сюжету и будет посвящено шпионским разборкам в новом районе Найт-сити под названием Догтаун.