Создатели Angry Birds из Rovio присоединились к Sega
В официальном профиле Sega объявили, что компания Rovio, создавшая Angry Birds, присоединилась к японской корпорации. Напомним, что о сделке стало известно ещё в апреле — цена покупки составила 706 млн евро.
Решение о слиянии было принято ради роста Sega на мировом игровом рынке и повышении корпоративной стоимости за счёт объединения бизнесов. Также обе компании хотят увеличить численность поклонников за счёт развития мультимедийного направления.
Ранее генеральный директор Rovio подтвердил, что Sega поможет с адаптацией «злых птичек» на консоли и PC. Rovio же должна решить проблемы Sega, с которыми корпорация столкнулась при выходе на мировой рынок мобильных игр — финская компания хочет поработать над мобильными версиями популярных серий Sega.