Создатели Angry Birds из Rovio присоединились к Sega

В официальном профиле Sega объявили, что компания Rovio, создавшая Angry Birds, присоединилась к японской корпорации. Напомним, что о сделке стало известно ещё в апреле — цена покупки составила 706 млн евро.

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Решение о слиянии было принято ради роста Sega на мировом игровом рынке и повышении корпоративной стоимости за счёт объединения бизнесов. Также обе компании хотят увеличить численность поклонников за счёт развития мультимедийного направления.