Red Dead Redemption запустили на ПК в 60 FPS

После выхода переиздания Red Dead Redemption на Nintendo Switch энтузиасты протестировали игру на эмуляторе Yuzu. Оказалось, что культовый вестерн работает довольно стабильно на архитектуре OpenGL без каких-либо дополнительных патчей от сообщества.

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Так, на компьютере с процессором AMD Ryzen 5 5600x и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 в разрешении 1080р экшен работает в среднем с 59-60 FPS, однако в городах и некоторых сюжетных сценах бывают проседания до 40 кадров в секунду.

Видео доступно на YouTube-канале GAMESMARK. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

На ПК с видеокартой RTX 4070 в разрешении 4К ситуация не настолько радужная: в динамичных сценах средний FPS составляет около 30, однако в менее нагруженных эпизодах проект всё же достигает планки в 60 FPS.

С точки зрения производительности игра работает ещё лучше через архитектуру Vulkan, однако с ней в вестерне появляются графические артефакты. Вполне возможно, в ближайшее время фанаты выпустят патч для Yuzu, устраняющий основные проблемы игры.