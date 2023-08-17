Студия Remedy перенесла релиз Alan Wake 2 из-за «Человека-паука 2»

Финская студия Remedy объявила о переносе релиза игры Alan Wake 2, проект в жанре survival horror выйдет на 10 дней позже — 27 октября. Об этом сообщается в Twitter разработчика.

«Октябрь — замечательный месяц для запуска игр, и мы надеемся, что эта смена дат даст всем больше возможностей насладиться любимыми играми», — отметили авторы проекта.

Также в студии анонсировали новую информацию об игре на следующей неделе и поблагодарили игроков за терпение перед релизом.

Первоначально игру хотели выпустить 17 октября. В этот день запланирован выход супергеройского экшна «Человек-паук 2» (Spider-Man 2) от студии Insomniac. Также 13 октября в продажу поступит Lords of the Fallen, а 20 октября — Super Mario Bros. Wonder.

В то же время теперь Alan Wake 2 выходит в одну неделю с перезапуском другого культового хоррора, Alone in the Dark — 25 октября. Во второй части игры можно будет сыграть не только за главного героя Алана Уэйка, но и за сотрудницу ФБР.