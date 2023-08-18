Epic Games Store запустил акцию с раздачей популярной российской игры

В магазине цифровой дистрибьюции Epic Games Store запустили бесплатную раздачу российской игры Black Book и платформера Dodo. Акция продлится до 24 августа.

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Black Book — это приключенческий карточный проект, в котором предстоит играть за молодую девушку по имени Василиса, желающую вернуть своего любимого из мира мертвых. Игра от пермской студии Morteshka наполнена славянским фольклором, духами и чудовищами. Проект получил хорошие оценки от критиков и отмечался многими изданиями как один из лучших в 2021 году.

Добавить Black Book в свою библиотеку можно с российского аккаунта. По окончанию акции игра сохранится у пользователей, забравших ее в рамках раздачи.

Dodo Peak — это платформер, в котором игроки управляют птицей додо, намеренной спасти своих потерявшихся детей. Однако проект недоступен пользователям в российском регионе Epic Games Store.