Вышел первый трейлер The Walking Dead: Destinies — игры по сериалу «Ходячие мертвецы»
Студия Flux Games и издательство GameMill анонсировали The Walking Dead: Destinies — игру по сериалу «Ходячие мертвецы». Анонс разработчики сопроводили выпуском дебютного трейлера.
The Walking Dead: Destinies — экшен от третьего лица, где главным героем выступит Рик Граймс, основной персонаж телесериала. Появятся и другие выжившие, включая Дэрила, Шейна, Мишонн. Игрокам предстоит сражаться с зомби с помощью огнестрела и оружия ближнего боя, а немаловажной частью проекта станет сбор ресурсов.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат AMC.
Релиз The Walking Dead: Destinies состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Точная дата не раскрывается, однако инсайдеры сообщают, что игра выйдет 14 ноября.
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