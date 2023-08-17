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Коды для Honkai: Star Rail: бесплатный нефрит и кредиты, август 2023

Honkai: Star Rail как и Genshin Impact, регулярно получает новые подарочные коды: они дарят игрокам немного премиальной валюты и ресурсов, которых никогда не бывает много при прокачке персонажей. Собрали свежие коды на август 2023.

Коды для Honkai: Star Rail: бесплатный нефрит и кредиты, август 2023
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Как использовать коды в Honkai: Star Rail

Через игру

  • Запустите Honkai: Star Rail.
  • Откройте меню телефона.
  • Нажмите на значок с тремя точками справа от портрета вашего персонажа.
  • Выберите опцию использования кодов.
  • Введите код и подтвердите активацию.
  • Откройте почтовый ящик в правом верхнем углу окна и заберите награды.

Через сайт

  • Откройте сайт активации кодов.
  • Войдите в учетную запись и выберите ваш сервер.
  • Введите код.
  • Заберите награды из почтового ящика внутри игры.

Коды на Honkai: Star Rail

  • 8B64E57RPP3P: x50 звездного нефрита, 10,000 кредитов
  • 5S6ZHRWTDNJB: x60 звездного нефрита
  • BTN5EL69P6K3: x50 звездного нефрита, 10,000 кредитов
  • STARRAILGIFT: x50 звездного нефрита, x2 путеводителя путешественника, x5 бутылок газировки и x10,000 кредитов
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