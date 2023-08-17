Коды для Honkai: Star Rail: бесплатный нефрит и кредиты, август 2023
Honkai: Star Rail как и Genshin Impact, регулярно получает новые подарочные коды: они дарят игрокам немного премиальной валюты и ресурсов, которых никогда не бывает много при прокачке персонажей. Собрали свежие коды на август 2023.
Как использовать коды в Honkai: Star Rail
Через игру
- Запустите Honkai: Star Rail.
- Откройте меню телефона.
- Нажмите на значок с тремя точками справа от портрета вашего персонажа.
- Выберите опцию использования кодов.
- Введите код и подтвердите активацию.
- Откройте почтовый ящик в правом верхнем углу окна и заберите награды.
Через сайт
- Откройте сайт активации кодов.
- Войдите в учетную запись и выберите ваш сервер.
- Введите код.
- Заберите награды из почтового ящика внутри игры.
Коды на Honkai: Star Rail
- 8B64E57RPP3P: x50 звездного нефрита, 10,000 кредитов
- 5S6ZHRWTDNJB: x60 звездного нефрита
- BTN5EL69P6K3: x50 звездного нефрита, 10,000 кредитов
- STARRAILGIFT: x50 звездного нефрита, x2 путеводителя путешественника, x5 бутылок газировки и x10,000 кредитов
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