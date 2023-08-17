На Xbox и ПК стартовала предзагрузка Starfield

17 августа на консолях Xbox Series и ПК в Microsoft Store началась предварительная загрузка космической ролевой игры Starfield. Обладателям Steam-версии проекта придётся подождать аж до 30-го числа.

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Размер базовой версии игры на Xbox составляет 126,1 Гб, а на ПК — 139,8 ГБ. Судя по всему, в оба клиента пока не входят патчи первого дня, после которых дистрибутив наверняка станет ещё больше.