Журналисты в своих обзорах назвали метроидванию Blasphemous 2 отличным продолжением
Появились обзоры Blasphemous 2. Метроидванию, которая выйдет 24 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, достаточно тепло встретили.
- 80 баллов — Opencritic, на основе 73 рецензий;
- 81 балл — Metacritic, версия для PC (на основе 11 рецензий).
Причём на Opencritic игру рекомендует 85% критиков.
Журналист IGN посчитал, что как и оригинал, Blasphemous 2 не привнесла ничего нового в жанр метроидвании, зато её визуальная составляющая, стиль и сюжет делают игру «фантастическим искусством». Новое оружие и элементы платформинга помогли автору сохранить интерес к прохождению до самого финала. В итоге он заявил, что сиквел стал отличным продолжением.
Рецензент Rock, Paper, Shotgun назвал атмосферу игры зловещей и таинственной, а вплетение механик в средневековый сеттинг «искусным». За 12 часов журналист не смог исследовать все области, но на них достаточно много секретов для тех, кому игра особенно пришлась по душе.
Автор StopGame заявила, что Blasphemous 2 вышла изумительной игрой. Было отмечено, что многие недостатки первой части, включая баланс, были исправлены в сиквеле. Новые механики ей показались очень уместными, из-за чего оригинал стал ощущаться «деревянным».