Журналисты в своих обзорах назвали метроидванию Blasphemous 2 отличным продолжением

Появились обзоры Blasphemous 2. Метроидванию, которая выйдет 24 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, достаточно тепло встретили.

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80 баллов — Opencritic, на основе 73 рецензий;

81 балл — Metacritic, версия для PC (на основе 11 рецензий).

Причём на Opencritic игру рекомендует 85% критиков.

Журналист IGN посчитал, что как и оригинал, Blasphemous 2 не привнесла ничего нового в жанр метроидвании, зато её визуальная составляющая, стиль и сюжет делают игру «фантастическим искусством». Новое оружие и элементы платформинга помогли автору сохранить интерес к прохождению до самого финала. В итоге он заявил, что сиквел стал отличным продолжением.

Рецензент Rock, Paper, Shotgun назвал атмосферу игры зловещей и таинственной, а вплетение механик в средневековый сеттинг «искусным». За 12 часов журналист не смог исследовать все области, но на них достаточно много секретов для тех, кому игра особенно пришлась по душе.