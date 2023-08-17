Календарь распродаж в Steam: когда будут скидки?

Пользователи Steam привыкли, что летом и зимой магазин проводит огромные распродажи, в рамках которых тысячи игр, включая крупные релизы, получают большие скидки. Но, на самом деле, акции на платформе проходят гораздо чаще — по факту, каждый месяц.

Следующая крупная распродажа в Steam — традиционная осенняя распродажа, которая пройдет 21-28 ноября 2023 года. Будучи одной из недельных сезонных распродаж, она, скорее всего, не предложит настолько же широкий ассортимент, что летняя или зимняя акции. Тем не менее, многие проекты все равно получат серьезные скидки.

Помимо этого, перед ноябрьской распродажей в магазине пройдет еще несколько акций поменьше.