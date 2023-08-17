Суд Австрии обязал EA вернуть деньги местным игрокам за наборы FUT

Мы не согласны с решением суда и считаем, что в данном случае он ошибся как в фактах, так и в законе. Хотя мы и решили не обжаловать данный вердикт, не имеющий широких юридических последствий, мы заявляем, что наши игры не являются азартными и что EA полностью соблюдает законы страны.