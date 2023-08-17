Take Two заблокировала мод на GTA 5 с разговорами NPC на основе нейросети
Фанаты Grand Theft Auto V продолжают наполнять игру новым контентом благодаря модификациям. Одна из таких, Sentient Streets, недавно стала очень популярной — в ней используется искусственный интеллект для возможности общаться с NPC.
Однако Take-Two, которой принадлежит Rockstar Games, заблокировала страницу мода на NexusMod и ролики от его создателя. Для Take-Two подобная ситуация не нова. Компания имела претензии к VR-модам, а также закрыла фанатский проект по улучшению Grand Theft Auto IV.
Как сообщил автор Sentient Streets, к нему никто не обращался. Он считает, что запрос по удалению роликов был преднамеренный.
«Никто из Take-Two Interactive не связывался со мной и ни о чем не спрашивал, они просто удалили видео. Я должен сказать, как человек, который вырос на серии Grand Theft Auto и наслаждался всеми играми на протяжении многих лет, такое враждебное отношение ко мне и моду очень обескураживает», — поделился автор мода
Автор обращает внимание, что модификация распространялась бесплатно и имела открытый исходный код.
Примечательно, что ранее Rockstar Games объявила о приобретении создателей неофициальных мультиплеерных клиентов FiveM и RedM для их игр.