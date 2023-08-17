Take Two заблокировала мод на GTA 5 с разговорами NPC на основе нейросети

«Никто из Take-Two Interactive не связывался со мной и ни о чем не спрашивал, они просто удалили видео. Я должен сказать, как человек, который вырос на серии Grand Theft Auto и наслаждался всеми играми на протяжении многих лет, такое враждебное отношение ко мне и моду очень обескураживает», — поделился автор мода