Загадка Селунэ: как открыть проход в Подземье в Baldur's Gate 3

Ближе к концу первого акта Baldur’s Gate 3 перед игроком встанет дилемма — каким путем двигаться дальше. Один из них проходит через Подземье, но для того, чтобы добраться туда, нужно пройти через разрушенный храм Селунэ в лагере гоблинов и решить весьма хитроумную головоломку. PC Gamer рассказывает, как ее разгадать.

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Как пройти в разрушенный храм

Основной проход в святилище Селунэ спрятан в западной части замка лагеря гоблинов: туда можно пройти пешком, если вы решили уничтожить всех гоблинов до единого, или найти тайную дверь в покоях жрицы гоблинов. Если вы спасли беженцев в роще друидов и направляетесь в Лунные Башни, то путь через Подземье будет наиболее быстрым.

Как решить загадку храма Селунэ

Попав в святилище, вы найдете небольшую комнату, где на полу размещены диски-переключатели. Прямо перед входом в святую святых на стене можно заметить рисунок, изображающий круг звезд и пару глаз в центре — это граффити косвенно подсказывает решение головоломки. Диски нужно повернуть таким образом, чтобы сложился такой же круг звезд. Ниже — правильная последовательность дисков.