Критики остались в восторге от тактической Shadow Gambit The Cursed Crew
Сегодня вечером состоится релиз Shadow Gambit: The Cursed Crew на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Критики уже успели ознакомиться со стелс-стратегией и остались в восторге.
Игра имеет следующие оценки:
- 85 баллов — Opencritic, на основе 34 рецензий;
- 85 баллов — Metacritic, версия для PC (на основе 24 рецензий);
- 86 баллов — Metacritic, версия для Xbox Series X (на основе 4 рецензий).
На Opencritic тактику рекомендует 91% критиков.
Журналист IGN назвал Shadow Gambit: The Cursed Crew «вершиной жанра», которая имеет уникальный характер. Он отметил разнообразные острова, удобство управления и интерфейса, милый юмор. К единственному недостатку рецензент отнёс то, что врагам не хватает динамичности в поведении, например, возможности развернуть дополнительные патрули.
Автор GamingBolt посчитал, что фэнтезийная пиратская стилистика отлично передана, а продуманные механики с идеальной реализацией мгновенно затягивают в мир игры. Разнообразный набор персонажей обеспечивает изобретательное приключение. К недостаткам был приведён сюжет без интересных поворотов.
Рецензент PlayStation Universe заявил, что разработчики использовали весь свой опыт и реализовали концепцию игры с максимальным очарованием. Он отметил множество навыков и умений, которые позволяют избежать прямых столкновений: возможность прятать тела, отвлекать врагов, разделять группы и так далее.