Критики остались в восторге от тактической Shadow Gambit: The Cursed Crew

Сегодня вечером состоится релиз Shadow Gambit: The Cursed Crew на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Критики уже успели ознакомиться со стелс-стратегией и остались в восторге.

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Игра имеет следующие оценки:

85 баллов — Opencritic, на основе 34 рецензий;

85 баллов — Metacritic, версия для PC (на основе 24 рецензий);

86 баллов — Metacritic, версия для Xbox Series X (на основе 4 рецензий).

На Opencritic тактику рекомендует 91% критиков.

Журналист IGN назвал Shadow Gambit: The Cursed Crew «вершиной жанра», которая имеет уникальный характер. Он отметил разнообразные острова, удобство управления и интерфейса, милый юмор. К единственному недостатку рецензент отнёс то, что врагам не хватает динамичности в поведении, например, возможности развернуть дополнительные патрули.

Автор GamingBolt посчитал, что фэнтезийная пиратская стилистика отлично передана, а продуманные механики с идеальной реализацией мгновенно затягивают в мир игры. Разнообразный набор персонажей обеспечивает изобретательное приключение. К недостаткам был приведён сюжет без интересных поворотов.