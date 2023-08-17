В Baldur's Gate 3 нет читов — но есть читерские моды, собрали полный список

Если вы ищете читы или консольные команды для Baldur’s Gate 3, то вынуждены разочаровать: пока никто не нашел способ получить доступ к консоли разработчиков. Она была в предыдущих играх студии, вроде Divinity: Original Sin 2, поэтому есть шанс, что моддеры все же найдут лазейку в будущем.