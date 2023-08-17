В Baldur's Gate 3 нет читов — но есть читерские моды, собрали полный список
Если вы ищете читы или консольные команды для Baldur’s Gate 3, то вынуждены разочаровать: пока никто не нашел способ получить доступ к консоли разработчиков. Она была в предыдущих играх студии, вроде Divinity: Original Sin 2, поэтому есть шанс, что моддеры все же найдут лазейку в будущем.
А пока, если вы не хотите пользоваться трейнерами или Cheat Engine, единственный способ облегчить игру — это пользовательские моды, которые позволяют обойти некоторые ограничения и сломать кое-какие правила. Конечно, моды не сделают вашу партию группой неуязвимых супергероев, однако они все равно помогут в прохождении.
- All Items. Добавляет в лагерь бочку, где хранится все оружие и броня, доступные в игре.
- Fast XP. Мод существует в двух вариантах. Первый удваивает получаемый опыт до 5 уровня, второй — удваивает опыт на протяжении всей игры.
- Carry Weight Increased. Многократно повышает максимальную нагрузку персонажей.
- I Believe I Can Fly. Добавляет всем персонажам в партии действие «Полет».
- Party Size Begone. Повышает максимальное количество персонажей в партии до восьми. На данный момент работает только в одиночной игре.
- Ultimate Guidance. Повышает дальность и длительность фокуса Указание.
- Ring of Favor. Добавляет в игру кольцо, которое дает своему хозяину перманентное преимущество при атаках.
- Multiclass Unlocker. Открывает мультиклассинг на низшей сложности игры.
- Invisibility Extended Duration. Повышает длительность эффекта невидимости до 100 ходов.
- Mharius’ “Unleashed” Mods. Дает расам и классам дополнительные бонусы к умениям, пассивные навыки и многое другое.
- Hide as a bonus action. Позволяет прятаться бонусным действием — как было в раннем доступе Baldur’s Gate 3.
На всякий случай напомним, что перед установкой любых модификаций стоит создать резервную копию сохранений. Моды могут повредить сохраненные игры или сломаться, когда клиент получит очередное обновление.