Стримеры Twitch смогут запретить просмотр своих трансляций забаненным зрителям

Twitch готовится ввести одну из самых важных функций в своей истории. Компания начала тестировать опцию, позволяющую стримерам запретить просмотр их трансляций заблокированным пользователям. Полноценный релиз функционала должен состояться уже в сентябре.

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Как сообщают некоторые стримеры, опция работает моментально: если пользователь получил бан на стриме, то трансляция для него становится недоступной. При желании авторы смогут выключить функцию в настройках аккаунта.