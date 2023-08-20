Baldur's Gate 3 для новичков: термины, которые помогут разобраться в игре

Baldur’s Gate 3 местами изменила оригинальные правила пятого издания Dungeons & Dragons, но, в целом, игра следует большей их части. А это значит, что многим геймерам приходится иметь дело со множеством специфических терминов. Портал PC Gamer составил краткий словарик по самым важным и часто встречающимся.

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Характеристики

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Шесть центральных показателей, которые формируют персонажа: сила, ловкость, выносливость, интеллект, мудрость и харизма. Чем выше значение, тем эффективнее существо выполняет те или иные задачи — характеристики дают бонусы при проверках определенных навыков.

Класс брони

КБ (от англ. AC — armor class) — число, которое необходимо выкинуть на кубике d20 при атаке, чтобы нанести урон противнику. Чем выше значение класса брони, тем надежнее защита персонажа: на показатель влияет броня, ловкость и некоторые защитные заклинания.

Преимущества и помехи

Иногда полезные эффекты дают бонусы немного другого рода: они позволяют прокидывать в проверках два кубика и выбирать наивысший результат. Подобные баффы называются преимуществами. Помехи — их противоположность; они заставляют бросать два кубика, но выбирать наименьший результат. Если один и тот же бросок кубика получает преимущество и помеху, то они отменяют друг друга.

Происхождение

Происхождение представляет жизнь вашего персонажа до того, как он стал приключенцем. Может, раньше он был ученым, уличным прохвостом или преступником. Происхождение дает бесплатный бонус умения в двух предопределенных навыках. По настольной версии правил D&D каждое происхождение также дает маленькие пассивные бонусы, вроде способности быстро ориентироваться в городах, но в Baldur’s Gate 3 они привязаны к вдохновению — о нем расскажем позже.

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Фокусы

Заклинания, которые можно использовать сколько угодно раз за день. Если обычные заклинания тратят ячейки, чье количество ограничено, то фокусы доступны всегда и не требуют никаких ресурсов. Некоторые из них наносят урон, другие обеспечивают небольшие баффы.

Критические попадания и промахи

Если персонаж при атаке выбрасывает на d20 «натуральную» 20, то атака становится критическим ударом и наносит двойной урон. По правилам пятого издания D&D, на этом эффекты натуральных двадцаток заканчиваются, однако в Baldur’s Gate 3 все работает немного иначе. Вы также можете выкинуть 20 при проверке любого навыка и получить критический успех, который игнорирует сложность проверки. Но точно таким же образом вы можете выкинуть единицу и критически провалиться.

d4, d6, d8, d10, d12, d20

Сокращения, которые обозначают разные типы кубиков в игре: число отвечает за количество граней кубика. Большинство стандартных бросков использует d20 — 20-гранный кубик. Урон оружия и заклинаний задействует кубики поменьше, от d4 до d12.

Класс сложности

КС (от англ. difficulty class — класс сложности) — число, которое необходимо выкинуть на кубике d20 при проверке навыка, чтобы пройти ее. В настольной D&D классы сложности всех проверок выставляет мастер на свое усмотрение; в Baldur’s Gate 3 они заранее определены разработчиками. Почти все заклинания контроля так же имеют класс сложности для спасбросков, которые нужно пройти целям, если они хотят избежать негативных эффектов.

Вдохновение

По настольным правилам мастер может награждать игроков очками вдохновения за хороший отыгрыш персонажей: эти очки можно потратить на повторный бросок любого d20. Baldur’s Gate 3 трактует правила немного по-другому — игра разрешает использовать вдохновение для повторных проверок навыков. А получить его можно за определенные действия, связанные с происхождением персонажей. И да, сопартийцы тоже могут зарабатывать очки вдохновения — они отправляются в общий запас.

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Бонус умения

Каждый персонаж обладает т.н. бонусом умения, который возрастает по мере повышения уровней. Когда вы проверяете навык, в котором ваш герой имеет бонус умения, результат броска получается чуть выше. Бонус умения к определенному типу брони просто означает, что персонаж может пользоваться ей без штрафов: иначе, например, в тяжелой броне нельзя пользоваться заклинаниями.

Отдых

Короткий привал — это небольшая передышка, которая позволяет персонажам перевести дух и немного залечить раны. Длинный отдых — полные восемь часов сна, которые полностью восстанавливают здоровье персонажей и потраченные ячейки персонажей, а также запас уникальных классовых ресурсов. Но, опять же, Baldur’s Gate 3 упростила оригинальные правила. Вы можете взять короткий привал два раза в день, чтобы восстановить половину здоровья всех персонажей. Длинный отдых восстанавливает их полностью и периодически открывает новые сценки с участием компаньонов в лагере.

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