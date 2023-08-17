Red Dead Redemption вышла на PS4 и Switch — первые сравнения с версией для Xbox

17 августа оригинальная Red Dead Redemption добралась до новых платформ — PlayStation 4 и Nintendo Switch. Издательство Take-Two выпустило обычный порт без серьёзных графических изменений и мультиплеера стоимостью $ 50 — в турецком PS Store проект доступен за 899 лир (около 3100 рублей). Кроме того, вестерн впервые получил перевод на русский язык.

© Чемпионат.com

Тем временем в сети уже появились первые сравнения Red Dead Redemption на PS4 с оригинальной версией на консолях Xbox. Судя по всему, некоторые изменения всё же есть: тени стали чуть чётче, а освещение — чуть мягче.

Видео доступно на YouTube-канале AJ Gaming. Права на видео принадлежат Take-Two.