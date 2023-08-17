Утекли первые фото Legion Go — конкурента Steam Deck от Lenovo

В середине августа в Сеть утекли фотографии портативного игрового ПК от Lenovo — ими поделились журналисты Windows Central. Судя по опубликованным кадрам, Legion Go станет неким гибридом Steam Deck, Nintendo Switch и Asus ROG Ally.

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Устройство на базе Windows 11 получит 8-дюймовый дисплей — это будет главное отличие от 7-дюймовых конкурентов. Кроме того, портативный ПК предположительно получит сенсорный экран.

Также у Lenovo Legion Go будут аналог отсоединяемых «джойконов» в стиле Nintendo Switch, кнопки для регулировки громкости, слот для карты памяти и трекпад. По слухам, устройство будет работать на базе процессора AMD, а его полноценный анонс состоится в ближайшее время.

Тем временем в Lenovo пока не комментировали утечку.

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Windows Report