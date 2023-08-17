Фехтовальный экшен En Garde очень понравился игрокам в Steam

Юмористический фехтовальный экшен En Garde! независимой студии Fireplace Games вышел на PC в Steam и уже собрал достаточно положительных отзывов.

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На игру написано 120 обзоров, и 97% авторов рекомендуют новинку. En Garde! хвалят за весёлый и динамичный геймплей, отличные механики боя, приятную графику и общую полировку уровня AAA-тайтлов. Местами экшен напоминает дух «Зорро», «Принцессы-невесты» и даже «Кота в сапогах». Пользователи также отмечают хорошую производительность En Garde!, в том числе и на Steam Deck.

Что касается впечатлений журналистов от новинки, то на момент написания заметки у En Garde! 75 баллов на Metacritic. Критики также отмечают весёлый игровой процесс, лёгкую и приятную атмосферу, юмор, а также возможность изменить уровень сложности в любой момент. При этом En Garde! довольно быстро проходится, а геймплей кому-то может и поднадоесть.

По сюжету En Garde! игроки бросают вызов тирании деспота Графа-Герцога, справляясь с группами врагов и преодолевая сложные боевые задачи.