В ритм-экшен Hi-Fi Rush сыграло 3 миллиона человек

Разработчики ритм-игры Hi-Fi Rush из Tango Gameworks объявили в своём «твиттере», что тайтл опробовало три миллиона геймеров. Также студия поблагодарила фанатов за проявленный интерес к проекту.

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Аудитория Hi-Fi Rush увеличилась на миллион за пять месяцев — в марте авторы тайтла отчитались о двух миллионах игроков. Также в начале июля Tango Gameworks выпустила крупное обновление, добавляющее сразу два режима: BPM RUSH и Power Up! Tower Up.

Помимо этого, сейчас студия Mechanics VoiceOver готовится к выпуску русской озвучки для игры. Точная дата пока не раскрывается, но команда отмечает, что постарается выпустить её не позже осени этого года.