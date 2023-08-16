Blizzard смогла вернуть торговлю в Diablo 4

Вчера Diablo IV получила обновление, которое исправило ряд неполадок в игровом процессе, интерфейсе и миссиях. Однако возможность торговли, которую отключали из-за бага с дублированием предметов, вернули лишь сегодня, спустя некоторое время после выхода патча.

Blizzard не сообщила о том, удалось ли ей справиться с уязвимостью. Судя по обещаниям вернуть торговлю лишь после исправления бага, у разработчиков это успешно получилось. Также компания обещала блокировать всех недобросовестных игроков, но пока сообщений о таких случаях не поступало.