Продюсер Final Fantasy 16 заявил о желании видеть на рынке лишь одну консоль
Наоки Ёсида, продюсер Final Fantasy XVI, поделился своими мыслями о консолях. Как оказалось, разработчик желает видеть на рынке лишь одну игровую приставку.
«Игровые консоли… Наверное, мне не следует этого говорить, но я бы хотел, чтобы она была только одна. Это было бы лучше как для разработчиков, так и для игроков», — поделился Ёсида
Точное понимание мысли, которую хотел выразить Наоки, затрудняется из-за языкового барьера. Однако, если верить зрителям, которые знают японский язык, разработчик также выразил желание, чтобы все купили одинаковые консоли.
«Пожалуйста, объединитесь все вместе, чтобы купить одну и ту же консоль», — призвал Ёсида
Интересно, что последняя крупная игра Наоки Ёсиды, Final Fantasy 16, эксклюзивная для PlayStation 5, должна появиться на PC. Речи о версии для Xbox пока не идёт, но многопользовательская Final Fantasy XIV посетит консоли Microsoft уже весной 2024 года.