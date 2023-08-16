В свежем ролике об экшене Gangs of Sherwood рассказали про врагов и боссов

Авторы кооперативного экшена Gangs of Sherwood поделились свежим роликом. Если в прошлый раз в центре внимания была боевая система, то теперь разработчики решили рассказать о подходе к созданию врагов и грозных боссов. Главной целью было сделать разнообразных противников со своими способностями, чтобы предоставить уникальный игровой опыт.

© Скриншот

Есть как слабые цели, своего рода «боксёрские груши», так и элитные враги, которые представляют угрозу для всей команды. Некоторых из них необходимо победить в первую очередь — в пример привели знаменосца, который усиливает своих товарищей.

Что касается боссов, то есть «полу-боссы» и полноценные враги со своими аренами. Они различаются по цветам и размеру. Также разработчики обратили внимание на элементы животных в доспехах противников, вроде маски льва: это напрямую связано с английскими гербами.