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Стали известны русскоязычные комментаторы квалификации на The International 2023 по Dota 2

Компания Fissure анонсировала русскоязычную трансляцию отборочных игр на The International 2023 по Dota 2. Все матчи турнира на русском языке можно будет посмотреть бесплатно на канале студии на Twitch (во время групповой стадии будут работать дополнительные трансляции).

Стали известны русскоязычные комментаторы квалификации на The International 2023 по Dota 2
© Чемпионат.com

Ведущие

  • Василиса Vasilisa Чернова
  • Дмитрий Zloba Иринчук

Комментаторы

  • Рустам Adekvat Мавлютов
  • Никита 4ce Котков
  • Алексей Lex Филиппов
  • Никита Sheyl Демешов
  • Дария Eiritel Морозова

Fissure

Сокомментаторы

  • Ернар Mantis Уразбаев
  • Арсений ArsZeeqq Усов
  • Олег LastHero Демидович
  • Максим Shachlo Абрамовских

Аналитики

  • Халед sQreen Эль-Хаббаш
  • Станислав 633 Глушан
  • Дмитрий Inmate Филинов
  • Андрей Afoninje Афонин
  • Владислав BLACKARXANGEL Иващенко
  • Владимир Maelstorm Кузьминов
  • Павел 9pasha Хвастунов
Fissure

Помимо основного эфира, Fissure рассказала о комьюнити-кастерах — они будут транслировать матчи отборочных соревнований на The International 2023 на своих личных каналах в неформальной обстановке.

  • Александр Nix Левин (Twitch)
  • Ярослав NS Кузнецов (Twitch)
  • Тимур TpaBoMaH Хафизов (Twitch)
  • Александр Goodwin Салихзянов (YouTube)

Региональные квалификации на The International 2023 пройдут с 17 по 31 августа.

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