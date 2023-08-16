Стали известны русскоязычные комментаторы квалификации на The International 2023 по Dota 2

Компания Fissure анонсировала русскоязычную трансляцию отборочных игр на The International 2023 по Dota 2. Все матчи турнира на русском языке можно будет посмотреть бесплатно на канале студии на Twitch (во время групповой стадии будут работать дополнительные трансляции).