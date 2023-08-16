Разработчики Baldur's Gate 3 выпустят патч с исправлением 1000 ошибок

Винке отметил, что сейчас разработчики сосредоточены на исправлении любых проблем, возникающих в Baldur’s Gate 3, но они обращают внимание на пользовательский фидбек и различные предложения (и всё это очень ценят). Ранее в Larian намекнули на появление в игре функции для изменения внешности своего героя прямо во время прохождения.