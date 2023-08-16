Разработчики Baldur's Gate 3 выпустят патч с исправлением 1000 ошибок

Геймдиректор Baldurs Gate 3 рассказал о запланированных обновлениях для игры
Геймдиректор Baldur’s Gate III Свен Винке поделился текущей дорожной картой с запланированными обновлениями для игры:
- хотфикс под номером 4;
- патч 1, который внесёт больше 1000 исправлений;
- патч 2, в котором будут реализованы некоторые просьбы игроков.
Винке отметил, что сейчас разработчики сосредоточены на исправлении любых проблем, возникающих в Baldur’s Gate 3, но они обращают внимание на пользовательский фидбек и различные предложения (и всё это очень ценят). Ранее в Larian намекнули на появление в игре функции для изменения внешности своего героя прямо во время прохождения.
Baldur’s Gate 3, горячая ролевая новинка этого года, доступна пока только на PC. Её пиковый онлайн в Steam практически догнал Hogwarts Legacy, а энтузиасты продолжают выпускать к игре различные моды.