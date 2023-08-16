Lesta Games вложит 100 млн рублей в «Мир танков»

Разработчик видеоигр Lesta Games инвестирует 100 млн рублей в проведение турниров по «Миру танков», а также запустит киберспортивную лигу по этой дисциплине. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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В этом году компания уже провела два турнира. Запланированы еще два киберспортивных мероприятия. В планах Lesta Games провести еще пять соревнований в следующем году и запустить лигу. Она будет состоять из главного ежегодного турнира и менее масштабных мероприятий — они будут проводится самой студией, профильными операторами или сторонними организациями.

Отметим, что сейчас развитием киберспорта в России также занимается VK. Организация планирует провести турнир по CS:GO 2. Обе компании таким образом хотят привлечь аудиторию к своим проектам: VK на стриминговую платформу, а Lesta Games — в «Мир танков».