Lesta Games вложит 100 млн рублей в «Мир танков»

Российская Lesta Games вложит 100 млн рублей в проведение турниров по «Миру танков»
Разработчик видеоигр Lesta Games инвестирует 100 млн рублей в проведение турниров по «Миру танков», а также запустит киберспортивную лигу по этой дисциплине. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
В этом году компания уже провела два турнира. Запланированы еще два киберспортивных мероприятия. В планах Lesta Games провести еще пять соревнований в следующем году и запустить лигу. Она будет состоять из главного ежегодного турнира и менее масштабных мероприятий — они будут проводится самой студией, профильными операторами или сторонними организациями.
Отметим, что сейчас развитием киберспорта в России также занимается VK. Организация планирует провести турнир по CS:GO 2. Обе компании таким образом хотят привлечь аудиторию к своим проектам: VK на стриминговую платформу, а Lesta Games — в «Мир танков».
Напомним, что в 2023 году власти заявляли о планах выделить 1,8 млрд рублей на подготовку киберспортивных соревнований «Игры будущего». Они состоятся в 2024 году в Казани и будут включать в себя новые дисциплины. Призовой фонд составит 25 млн долларов, а в сами соревнования внедрят инновационные разработки в киберспорте, робототехнике и сфере виртуальной реальности.