Игроки и критики остались в восторге от ремастера Quake 2
На QuakeCon 2023 был анонсирован и выпущен ремастер Quake 2. Его разработкой занимались авторы ремейка System Shock из Nightdive — в очередной раз труды студии были высоко оценены как игроками, так и критиками.
Обновлённая версия получила следующие оценки:
- 91 балл — Opencritic, на основании 9 рецензий;
- 89 баллов — Metacritic, версия для PC (на основании 8 рецензий).
Причём на Opencritic игру рекомендуют 100% критиков. Что касается игроков, то на Metacritic оценка составила 7,7 балла на основании 21 обзора. В Steam недавние отзывы на Quake 2 «крайне положительные».
К плюсам ремастера относят сохранённую атмосферу оригинала, улучшения для современных систем и новый контент. В немногочисленных отрицательных отзывах жалуются на проблемы с запуском и на саму Quake 2 — некоторым первая часть понравилась больше.
Ремастер Quake 2 доступен на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Новый сюжетный эпизод разработала студия MachineGames, ответственная за перезапуск Wolfenstein.