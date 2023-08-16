Игроки и критики остались в восторге от ремастера Quake 2

На QuakeCon 2023 был анонсирован и выпущен ремастер Quake 2. Его разработкой занимались авторы ремейка System Shock из Nightdive — в очередной раз труды студии были высоко оценены как игроками, так и критиками.

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Обновлённая версия получила следующие оценки:

91 балл — Opencritic, на основании 9 рецензий;

89 баллов — Metacritic, версия для PC (на основании 8 рецензий).

Причём на Opencritic игру рекомендуют 100% критиков. Что касается игроков, то на Metacritic оценка составила 7,7 балла на основании 21 обзора. В Steam недавние отзывы на Quake 2 «крайне положительные».

К плюсам ремастера относят сохранённую атмосферу оригинала, улучшения для современных систем и новый контент. В немногочисленных отрицательных отзывах жалуются на проблемы с запуском и на саму Quake 2 — некоторым первая часть понравилась больше.