В четверг Phasmophobia получит крупное обновление с новой системой прокачки

В четверг Phasmophobia получит крупное обновление Ascension с новой системой прокачки
Разработчики Phasmophobia объявили, что бесплатное обновление Ascension появится в кооперативном хорроре уже завтра, 17 августа. Они напомнили о некоторых новинках, которые получат игроки.
Это будет новое снаряжение, обновлённая система прокачки и многое другое. Например, теперь количество денег и опыт взаимосвязаны, а ID-карточки станут информативнее. Среди предметов появятся соль для сбора улик, видеокамеры и штативы.
В этом месяце хоррор также должен появиться на консолях. Он имеет «крайне положительные» оценки в Steam. В отзывах отмечают веселье в кооперативе и иммерсивный геймплей.