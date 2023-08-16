В четверг Phasmophobia получит крупное обновление с новой системой прокачки

Разработчики Phasmophobia объявили, что бесплатное обновление Ascension появится в кооперативном хорроре уже завтра, 17 августа. Они напомнили о некоторых новинках, которые получат игроки.

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Это будет новое снаряжение, обновлённая система прокачки и многое другое. Например, теперь количество денег и опыт взаимосвязаны, а ID-карточки станут информативнее. Среди предметов появятся соль для сбора улик, видеокамеры и штативы.