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Владельцев Xbox будут блокировать за оскорбления других геймеров

Компания Microsoft анонсировала запуск новой системы наказаний для игроков в экосистеме Xbox, которая предусматривает восемь уровней нарушений и санкций. Об этом сообщает The Verge.

Владельцев Xbox будут блокировать за оскорбления других геймеров
© Unsplash

Согласно новой системе, игрок, нарушивший стандарты сообщества Xbox, получает первое предупреждение. Каждая дальнейшая жалоба на аккаунт, подтвержденная модераторами или автоматизированной системой, повышает уровень нарушения как минимум на один уровень. В зависимости от тяжести нарушения игрок может получить от одного до трех предупреждений за один раз. Например, за разжигание ненависти игрок получит три предупреждения, а за нецензурную лексику — одно.

Каждому уровню нарушения соответствует определенная санкция — от блокировки на один день за два нарушения до блокировки аккаунта на год за восемь нарушений. Блокировка означает ограничение доступа к функциям обмена сообщениями, мультиплеера и другим социальным возможностям в экосистеме Xbox. Предупреждения накапливаются в течение шести месяцев, после чего аннулируются. Игроки смогут ознакомиться в своем профиле со всей информацией о поступивших им предупреждениях и причинах их выдачи.

Новая система правоприменения является частью общей инициативы Xbox по сокращению оскорблений и токсичности на платформе. В 2019 году Xbox обновила свои стандарты сообщества, в которых определила неприемлемое поведение. В прошлом году Xbox выпустила свой первый в истории отчет о действиях, предпринятых для модерации контента.

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