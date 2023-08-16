Владельцев Xbox будут блокировать за оскорбления других геймеров

Компания Microsoft анонсировала запуск новой системы наказаний для игроков в экосистеме Xbox, которая предусматривает восемь уровней нарушений и санкций. Об этом сообщает The Verge.

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Согласно новой системе, игрок, нарушивший стандарты сообщества Xbox, получает первое предупреждение. Каждая дальнейшая жалоба на аккаунт, подтвержденная модераторами или автоматизированной системой, повышает уровень нарушения как минимум на один уровень. В зависимости от тяжести нарушения игрок может получить от одного до трех предупреждений за один раз. Например, за разжигание ненависти игрок получит три предупреждения, а за нецензурную лексику — одно.

Каждому уровню нарушения соответствует определенная санкция — от блокировки на один день за два нарушения до блокировки аккаунта на год за восемь нарушений. Блокировка означает ограничение доступа к функциям обмена сообщениями, мультиплеера и другим социальным возможностям в экосистеме Xbox. Предупреждения накапливаются в течение шести месяцев, после чего аннулируются. Игроки смогут ознакомиться в своем профиле со всей информацией о поступивших им предупреждениях и причинах их выдачи.