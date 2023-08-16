Владельцев Xbox будут блокировать за оскорбления других геймеров
Компания Microsoft анонсировала запуск новой системы наказаний для игроков в экосистеме Xbox, которая предусматривает восемь уровней нарушений и санкций. Об этом сообщает The Verge.
Согласно новой системе, игрок, нарушивший стандарты сообщества Xbox, получает первое предупреждение. Каждая дальнейшая жалоба на аккаунт, подтвержденная модераторами или автоматизированной системой, повышает уровень нарушения как минимум на один уровень. В зависимости от тяжести нарушения игрок может получить от одного до трех предупреждений за один раз. Например, за разжигание ненависти игрок получит три предупреждения, а за нецензурную лексику — одно.
Каждому уровню нарушения соответствует определенная санкция — от блокировки на один день за два нарушения до блокировки аккаунта на год за восемь нарушений. Блокировка означает ограничение доступа к функциям обмена сообщениями, мультиплеера и другим социальным возможностям в экосистеме Xbox. Предупреждения накапливаются в течение шести месяцев, после чего аннулируются. Игроки смогут ознакомиться в своем профиле со всей информацией о поступивших им предупреждениях и причинах их выдачи.
Новая система правоприменения является частью общей инициативы Xbox по сокращению оскорблений и токсичности на платформе. В 2019 году Xbox обновила свои стандарты сообщества, в которых определила неприемлемое поведение. В прошлом году Xbox выпустила свой первый в истории отчет о действиях, предпринятых для модерации контента.