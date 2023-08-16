Спидраннер Baldur's Gate 3 установил мировой секс-рекорд в игре
После резонанса Baldur's Gate 3 многие стримеры решили пройти игру на время, но особенно изобретательные устроили необычный спидран под названием SexRun. Как можно понять из названия, основная задача челленджа — как можно быстрее добраться до секс-сцены, используя абсолютно любые методы.
Сейчас мировой рекорд принадлежит спидраннеру под ником Mae — он добрался до интима всего за 7 минут 54 секунды. Наиболее простым романтическим объектом стала воинственная гитьянка Лаэзель.
Примечательно, что категория спидранов Romance% официально представлена на сайте Speedrun.com , который отслеживает скоростные прохождения игр.