Стали известны первые детали симулятора хоккея NHL 24

Авторы новой части хоккейного симулятора NHL 24 из Electronic Arts объявили, что игра выйдет 6 октября этого года. Помимо этого, разработчики опубликовали дебютный геймплейный трейлер и раскрыли первые подробности тайтла.

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Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS NHL. Права на видео принадлежат EA.

Сначала команда рассказала, что в игре появится ряд новых механик. Одной из них станет Exhaust Engine, которая отслеживает выносливость спортсменов во время матча и вознаграждает за атаки на вражеские ворота.

Другая называется Goalie Fatigue — из-за неё вратаря теперь нужно беречь и давать время «отдышаться». Помимо этого, EA добавила возможность покупать косметические предметы напрямую в магазине, а не пытаться выбить из лутбокосв.

Одним из новых игровых режимов станет World of Chel, дающий доступ как к бесплатному, так и к премиальному боевому пропуску.