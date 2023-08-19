Как проходить сражения в Baldur's Gate 3: 10 советов новичкам

Baldur’s Gate 3 работает по правилам пятого издания Dungeons & Dragons: на фоне предыдущих его нельзя назвать слишком уж сложным, однако игрокам, не знакомым с настольными RPG, порой непросто освоить все нюансы. Портал Eurogamer собрал 10 полезных советов насчет сражений в Baldur’s Gate 3.

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Не переживайте насчет «правильного» билда

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Сражения в Baldur’s Gate 3 могут показаться более сложными на фоне прочих RPG, но помните: в игре не существует идеального билда, который позволит пройти каждый бой без малейших проблем. Правильное использование навыков персонажей играет гораздо большую роль, чем мета-гейминг и безупречные сочетания классов. Просто играйте тем, кто вам больше нравится. К тому же, если вы разочаруетесь в своем выборе, всегда можно поменять класс персонажа за символическую плату.

Сохраняйтесь почаще, особенно перед диалогами

Кнопки F5 (быстрое сохранение) и F8 (быстрая загрузка) — ваши лучшие друзья. Сохраняйтесь перед каждым диалогом, использованием предмета или входом в новое подземелье. Можно даже сохраняться прямо в бою, чтобы, при необходимости, исправить свою ошибку. Регулярные сохранения сэкономят вам немало нервов и предотвратят много ошибок, которые иначе могут привести к неприятным последствиям.

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Alt подсвечивает предметы в окружении

Локации Baldur’s Gate 3 полны интерактивных деталей, предметов, спрятанных сундуков и прочих мелочей, но разглядывать их под микроскопом совершенно необязательно. Зажмите и удерживайте Alt — игра подсветит предметы, с которыми можно взаимодействовать. Лут на поле боя, травы и другие алхимические ингредиенты в дикой природе, книги, записки и так далее. Если предмет подсвечен красным цветом, то NPC отреагируют на ваши действия негативно.

Позиционирование — залог успеха

Конечно, этот совет нельзя назвать шокирующим, но тем не менее. Грамотная расстановка персонажей — это половина победы. Стрелкам и заклинателям лучше занимать позиции на высоте, т.к. атаки дальнего боя получают преимущество, если цель находится ниже. Располагайте танков и бойцов ближнего боя в тесных пространствах, чтобы защитить их от атак с флангов и заблокировать проход врагам. Но будьте внимательны: если среди противников есть заклинатель, то, возможно, стоит держать авангард порознь — иначе их будет проще зацепить атакой по площади.

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Используйте окружение в бою

Baldur’s Gate 3 не делает столь мощный акцент на интерактивном окружении, как предыдущие игры Larian Studios — но это не значит, что его совсем нет. Напротив, порой оно может сыграть решающую роль в сложной битве. Если на полу разлито масло, то огненное заклинание подожжет его. Под потолком висит тяжелая люстра — уроните ее на головы противников. Кроме того, каждый персонаж может толкать врагов отдельным действием: если рядом есть какая-нибудь пропасть или обрыв, то падение будет смертельным.

Переключайтесь на других персонажей во время диалогов

Немного неочевидный, но порой незаменимый совет: пока один персонаж находится в диалоге, другие, как правило, могут двигаться свободно. Такое происходит не всегда; обычно важные сюжетные разговоры задействуют всю партию. Но если игра дает вам шанс переключиться на кого-то другого во время диалога, воспользуйтесь им — это позволит занять выгодные позиции перед боем, который может вот-вот начаться.

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Вы можете бросать не только бомбы, но и зелья

Бывают случаи, когда кому-то позарез нужно хоть немного полечиться, но в инвентаре нет целебных зелий. Не проблема — другой персонаж может просто кинуть зелье исцеления в товарища бонусным действием. И да, точно таким же способом вы можете швырять вредные зелья в противников: например, усыпляющие эликсиры или яды.

Помните о концентрации

Многие заклинания в Baldur’s Gate 3 требуют концентрации: это значит, что персонаж постоянно поддерживает его эффект. Например, паралич, благословение жреца или магический огонь. Концентрироваться можно только на одном заклинании — если вы сотворите одно, после чего сразу используете второе, то эффект первого автоматически закончится. Кроме того, атаки по концентрирующимся персонажам также могут нарушить эффект, если они не пройдут проверку телосложения. Постарайтесь не вооружать своих кастеров кучей заклинаний с концентрацией — это не очень продуктивно.

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Проверяйте информацию о противниках

В Baldur’s Gate 3 можно получить исчерпывающую информацию почти о каждом противнике: кликните на врага правой клавишей мыши и выберите опцию «Изучить». Окно статистики покажет вам характеристики врага, пассивные навыки, бонусы к проверкам, сопротивляемости и уязвимости разным типам урона. Если вы не знаете, как одолеть того или иного монстра, эта информация поможет вам подобрать тактику.

Не забывайте об эффектах контроля