Gris, Firewatch и ещё три бесплатные игры появятся в Game Pass в ближайшие три недели
Компания Microsoft представила небольшое пополнение для библиотеки Game Pass. В ближайшее время обладателям подписки на Xbox и ПК станут бесплатно доступны пять новых игр.
Громких релизов в списке на этот раз нет, но нашлось место для красивой инди-адвенчуры Gris или атмосферной Firewatch. А уже сейчас в Game Pass доступен космический шутер Everspace 2.
Какие игры добавят в Game Pass в ближайшее время
- Everspace 2 ( Xbox) — 15 августа
- Firewatch (ПК и Xbox) — 17 августа
- The Texas Chain Saw Massacre (ПК и Xbox) — 18 августа, в день релиза
- Sea of Stars (ПК и Xbox) — 29 августа, в день релиза
- Gris (ПК и Xbox) — 5 сентября
Кроме того, Microsoft напомнила, что обладатели подписки Game Pass могут получить доступ к премиальному изданию Starfield со скидкой 10%, чтобы начать играть уже 1 сентября — за четыре дня до официального релиза.
Какие игры уберут из Game Pass 31 августа
- Black Desert
- Commandos 3 – HD Remaster
- Immortality
- Nuclear Throne
- Surgeon Simulator 2
- Tinykin
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