На Gamescom 2023 будет меньше игр, чем обычно

Игровая выставка Gamescom 2023, которая пройдет с 23 по 27 августа, покажет меньше анонсов новых игр, чем обычно, сообщает портал VGC .

Вместо этого организаторы сделают акцент на представление информации о проектах, которые планируют выйти в ближайшие 12 месяцев. Некоторые игры уже вызвали интерес у игроков, включая Alan Wake 2 и Black Myth: WuKong. Отмечается, что Microsoft также привезет несколько своих проектов, среди которых S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, сообщил ведущий шоу этого года Джефф Кили.