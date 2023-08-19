7 лучших аркадных игр для Android в 2023 году

Времена аркадных автоматов давно позади, но это не значит, что аркадные игры умерли — они просто изменились. На Android по-прежнему можно найти много замечательных таймкиллеров, которые помогут убить полчаса за обедом или перед сном — мы собрали семь лучших.

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Geometry Dash

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Культовая классика аркадных платформеров, которая заставляет геймеров терять нервные клетки еще с 2013 года. Суть Geometry Dash предельно проста: чтобы добраться до конца уровня, игроку только и нужно что вовремя нажимать на прыжок — но это чертовски сложно. Порой садистски сложно. Подобное развлечение подойдет не всем, но если вы любите бросить себе вызов, то обязательно попробуйте Geometry Dash.

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Crazy Taxi Classic

Crazy Taxi — единственная и неповторимая аркадная гонка SEGA; фанаты десятилетиями просят издателя подумать о возрождении франшизы — и не зря. Простой геймплей, отличное чувство юмора, хорошая музыка и огромный запас реиграбельности. Crazy Taxi сейчас играется ничуть не хуже, чем в далеком 2000-м.

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Metal Slug 4

Поклонникам run-and-gun платформеров не нужно рассказывать о Metal Slug: культовая серия уже давно портирована на все мыслимые и немыслимые устройства. Да, Metal Slug X и 3 более популярны, чем четверка, но их порты вышли довольно давно — версия Metal Slug 4 для мобильных платформ играется гораздо лучше. Динамичный геймплей и шикарный пиксель-арт нисколько не состарились.

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Brawl Stars

Brawl Stars вряд ли нуждается в представлении: мега-популярный сессионный экшен завоевал миллионы поклонников по всему миру. Разработчики Clash of Clans и Clash Royale довели формулу казуальной (в хорошем смысле слова) игры практически до совершенства. Brawl Stars простая, понятная и быстрая, но при этом достаточно глубокая, чтобы заставить игрока возвращаться.

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Crossy Road

Crossy Road — по сути, клон старой игры Frogger. Но если там игрок должен был перевести лягушку через реку, то здесь эту роль играют курицы, роботы, баскетболисты и множество других забавных героев, которых ждут самые разные препятствия. Прибавьте к этому черный юмор и на выходе получится без пяти минут идеальная аркадная игра для смартфонов.

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Rocket League Sideswipe

Мобильная версия Rocket League отличается от первоисточника перспективой: в Sideswipe игроки наблюдают за матчами сбоку. Если не считать этой мелочи, то Rocket League Sideswipe — не менее увлекательная игра, которая сохранила все фишки оригинала: от разных режимов игры до кастомизации машинок.

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Cytus

Наконец, Cytus — идеальный выбор для поклонников аниме и ритм-геймов. По механикам они немного напоминают osu!, но сложность там заключается не только в скорости: Cytus предлагает широкий набор треков и испытаний. Приятный визуальный ряд — тоже плюс.