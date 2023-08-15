СМИ раскрыли вторую сторону в сорванной сделке Embracer Group на 2 млрд долларов

В мае этого года Embracer Group рассказала о неожиданно сорвавшейся сделке на 2 млрд долларов. Как результат, акции холдинга упали больше чем на 40%, а затем было объявлено о его реструктуризации и отмене некоторых игр.

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Сама Embracer Group не упоминала несостоявшегося партнёра, но, как утверждает издание Axious, это была Savvy Games Group — спонсируемый правительством конгломерат из Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что в 2021 году Embracer Group получала инвестиции от Savvy Games Group в размере 1 млрд долларов. А в прошлом году стало известно, что SGG планирует инвестировать в игровую индустрию почти 38 млрд долларов. Кроме того, конгломерат уже уже владеет турнирным оператором ESL и платформой FACEIT.

Представитель Embracer Group отказался комментировать заявление Axious, а со стороны Savvy Games Group пока не поступило никакого ответа.