СМИ раскрыли вторую сторону в сорванной сделке Embracer Group на 2 млрд долларов
В мае этого года Embracer Group рассказала о неожиданно сорвавшейся сделке на 2 млрд долларов. Как результат, акции холдинга упали больше чем на 40%, а затем было объявлено о его реструктуризации и отмене некоторых игр.
Сама Embracer Group не упоминала несостоявшегося партнёра, но, как утверждает издание Axious, это была Savvy Games Group — спонсируемый правительством конгломерат из Саудовской Аравии.
Стоит отметить, что в 2021 году Embracer Group получала инвестиции от Savvy Games Group в размере 1 млрд долларов. А в прошлом году стало известно, что SGG планирует инвестировать в игровую индустрию почти 38 млрд долларов. Кроме того, конгломерат уже уже владеет турнирным оператором ESL и платформой FACEIT.
Представитель Embracer Group отказался комментировать заявление Axious, а со стороны Savvy Games Group пока не поступило никакого ответа.
Напомним, что состав Embracer Group, напомним, сейчас входят THQ Nordic, Deep Silver, Saber Interactive , Gearbox, Aspyr, Flying Wild Hog, Coffee Stain Studios и десятки других компаний.