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В Call of Duty: Modern Warfare 3 будут все карты из оригинальной MW 2 — инсайдер

До полноценного анонса Call of Duty: Modern Warfare 3 осталось всего несколько дней, однако в Сеть продолжают утекать детали будущего шутера. Как сообщает инсайдер и блогер el_bobberto, грядущий проект порадует любителей культовых частей серии.

В Call of Duty: Modern Warfare 3 будут все карты из оригинальной MW 2 — инсайдер
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Дело в том, что на старте Modern Warfare 3 якобы будут все (или большинство) мультиплеерные карты из оригинальной Modern Warfare 2 2009 года. Само собой, авторы внесут в них некоторые графические изменения, однако по большей части это будут именно обновленные версии культовых локаций из MW2.

Карты из Modern Warfare 2 (2009), которые могут появиться в Modern Warfare 3

  • Afghan
  • Derail
  • Estate
  • Favela
  • Highrise
  • Invasion
  • Karachi
  • Quarry
  • Rundown
  • Rust
  • Scrapyard
  • Skidrow
  • Sub Base
  • Terminal
  • Underpass
  • Wasteland

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях. Первые подробности об игре расскажут уже 17 августа.

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