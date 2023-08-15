В Call of Duty: Modern Warfare 3 будут все карты из оригинальной MW 2 — инсайдер

До полноценного анонса Call of Duty : Modern Warfare 3 осталось всего несколько дней, однако в Сеть продолжают утекать детали будущего шутера. Как сообщает инсайдер и блогер el_bobberto, грядущий проект порадует любителей культовых частей серии.

Дело в том, что на старте Modern Warfare 3 якобы будут все (или большинство) мультиплеерные карты из оригинальной Modern Warfare 2 2009 года. Само собой, авторы внесут в них некоторые графические изменения, однако по большей части это будут именно обновленные версии культовых локаций из MW2.