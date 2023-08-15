В Call of Duty: Modern Warfare 3 будут все карты из оригинальной MW 2 — инсайдер
До полноценного анонса Call of Duty: Modern Warfare 3 осталось всего несколько дней, однако в Сеть продолжают утекать детали будущего шутера. Как сообщает инсайдер и блогер el_bobberto, грядущий проект порадует любителей культовых частей серии.
Дело в том, что на старте Modern Warfare 3 якобы будут все (или большинство) мультиплеерные карты из оригинальной Modern Warfare 2 2009 года. Само собой, авторы внесут в них некоторые графические изменения, однако по большей части это будут именно обновленные версии культовых локаций из MW2.
Карты из Modern Warfare 2 (2009), которые могут появиться в Modern Warfare 3
- Afghan
- Derail
- Estate
- Favela
- Highrise
- Invasion
- Karachi
- Quarry
- Rundown
- Rust
- Scrapyard
- Skidrow
- Sub Base
- Terminal
- Underpass
- Wasteland
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях. Первые подробности об игре расскажут уже 17 августа.
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