В Dota 2 вышел патч 7.34b с изменением многих героев и двух предметов
Valve выпустила очередной балансный патч для Dota 2 под версией 7.34b. Разработчики изменили два предмета: повысили перезарядку Glimmer Cape c 12 до 14 секунд и переработали сборку Spirit Vessel — теперь улучшенная «урна» даёт +125 здоровья.
Кроме того, разработчики немного усилили многих героев, включая Abaddon, Alchemist, Magnus, Lina, Lone Druid и Enigma. При этом авторы не забыли ослабить популярных персонажей вроде Sand King, Riki, Slardar и Witch Doctor — эти персонажи теперь наносят меньше урона своими заклинаниями.
С полным списком изменений патча 7.34b можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2. Перед чемпионатом мира The International 12 должно выйти ещё одно крупное обновление для игры, подробности которого авторы держат в секрете.