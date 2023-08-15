В Dota 2 вышел патч 7.34b с изменением многих героев и двух предметов

Valve выпустила очередной балансный патч для Dota 2 под версией 7.34b. Разработчики изменили два предмета: повысили перезарядку Glimmer Cape c 12 до 14 секунд и переработали сборку Spirit Vessel — теперь улучшенная «урна» даёт +125 здоровья.

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Кроме того, разработчики немного усилили многих героев, включая Abaddon, Alchemist, Magnus, Lina, Lone Druid и Enigma. При этом авторы не забыли ослабить популярных персонажей вроде Sand King, Riki, Slardar и Witch Doctor — эти персонажи теперь наносят меньше урона своими заклинаниями.