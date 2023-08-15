Издатель S.T.A.L.K.E.R. 2 назвал утекшую дату выхода игры ошибочной

В начале августа пользователи обнаружили, что на сайте компании Plaion (бывшая Koch Media) появились страницы разных изданий S.T.A.L.K.E.R. 2. Примечательно, что для каждого из них указана одна и та же дата выхода — 1 декабря 2023 года.

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Чуть позже польские журналисты издания связались с компанией и выяснили, что новая дата выхода — всего лишь ошибка. Это должна была быть «заглушка», однако вместо 31 декабря представители магазина указали другое число.

«Эта предполагаемая «утечка» даты выхода — всего лишь ошибка нашего магазина Game Legends. В стандартной «заглушке» в карточке игры должна была появиться дата 31 декабря 2023 года вместо ранее указанной 31 декабря 2022-го, но в результате сбоя или человеческого фактора было вписано 1 декабря».