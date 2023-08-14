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Представлены два новых персонажа в Genshin Impact — Нёвиллет и Ризли

За два дня до выхода масштабного обновления 4.0 с новым регионом Фонтейном разработчики Genshin Impact представили двух новых играбельных персонажей.

Представлены два новых персонажа в Genshin Impact — Невиллет и Ризли
© HOYOVERSE

Первым стал Нёвиллет — верхновный судья Фонтейна, тщательно скрывающий свой характер и ведущий закрытый образ жизни. Пока известно лишь, что он владеет силой элемента гидро (вода).

HOYOVERSE

Ризли — управляющий подводной крепостью Меропид, куда ссылают опасных преступников. Сдержан и скромен, при этом прекрасно справляется со своей задачей. Сражается с помощью крио (стихия льда).

HOYOVERSE

Судя по трейлерам, познакомиться с героями можно будет уже в ходе сюжета версии 4.0. Но поиграть за Нёвиллета и Ризли пока нельзя — вероятнее всего, они станут доступны в патче 4.1 в конце сентября.

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