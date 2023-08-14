Дату выхода Assassin's Creed Mirage перенесли — релиз состоится раньше

Компания Ubosoft приняла решение изменить дату выхода Assassin's Creed Mirage — теперь новая часть франшизы о противостоянии ассасинов и тамплиеров выйдет на неделю раньше, то есть 5 октября.

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Разработчики также сообщили, что игра «ушла на золото»: это означает, что процесс создания новой Assassin's Creed полностью окончен и теперь создатели приступили к печати физических копий на дисках.

Новая часть с подзаголовком MIrage будет посвящена Багдаду, главным героем выступит Басим, уже знакомые игрокам по Assassin's Creed Valhalla. Ожидается, что игра будет менее масштабной (пройти её полностью можно будет примерно за 30 часов) и должна понравиться фанатам первых игр серии из-за упора на стелс.