Персонажей Mortal Kombat 1 сравнили с их версиями из прошлых частей

Геймеры сравнили персонажей из Mortal Kombat 1 с их предыдущими версиями. По мнению пользователей, перемены пошли на пользу далеко не всем героям. Мужские персонажи в Mortal Kombat 1 стали менее накачанными. Прекрасная половина бойцов просто оказалась гораздо более похожей на девушек из реального мира, без излишней сексуализированности и нереальных пропорций тела. Некоторые из персонажей начали выглядеть моложе, а кто-то заметно постарел. Так геймеры отреагировали на сравнение дизайнов в комментариях: Дизайн Ли Мей правда беспокоит меня. Ей будто бы чего-то не хватает, а может дело в неудачном костюме. Обновленный Хавик выглядит потрясающе, но он похудел на килограмм 20 и помолодел лет на 10. Странная закономерность. Некоторые персонажи стали выглядеть моложе, а другие наоборот заметно постарели. Мне кажется или все персонажи заметно похудели? Некоторые стали заметно меньше. Я пока не понял нравится мне или нет. Заглавное фото: Mortal Kombat 1