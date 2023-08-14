Baldur's Gate 3 прошли всего за 10 минут — это новый мировой рекорд

Канадский спидраннер, известный под ником maeeeeee, завершил прохождение Baldur's Gate 3 за рекордное время — 10 минут 3 секунды.

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Для этого геймер выбрал Гейла в качестве персонажа и, используя заклинание усиленного прыжка, быстро перемещался по локациям. Игрок смог максимально быстро добраться до финала второго акта и выбрал концовку, которая позволяет закончить игру без перехода в третий акт.

Процесс прохождения можно увидеть в ролике ниже, однако будьте осторожны — видео содержит сюжетные спойлеры.

Видео доступно на YouTube-канале Mae. Права на видео принадлежат Larian.