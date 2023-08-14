Геймеры обрушились на Blizzard — выяснилось, что разработчики не умеют играть в Diablo 4

Понимаю, что не все в команде разработчиков должны быть экспертами игры, но ты как минимум ждёшь, что все они понимают, как работает игра, чтобы правильно выполнять свою работу. Смотреть на эту спам-атаку так же больно, как смотреть на попытку разрезать бифштекс ложкой. Базовые навыки загружают ресурс, основные навыки наносят урон. Это то, что вы узнаёте через 15 минут после запуска игры.