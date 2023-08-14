Игроки начали скупать Call of Duty: Black Ops 2 и оригинальную Modern Warfare 2
Продажи двух старых игр серии Call of Duty в июле резко выросли — так, Black Ops 2 и Modern Warfare 2 2009 года выпуска вошли в топ-5 продаж в Великобритании, обогнав Diablo 4 и Hogwarts Legacy.
Журналисты связывают это с недавними исправлениями матчмейкинга в шутерах Activision. Кроме того, обе игры стали продаваться со скидкой, что также привлекло геймеров.
Любопытно, что оригинальная Call of Duty: Modern Warfare 2 обогнала в чартах новую версию, релиз которой состоялся в прошлом году.
Топ-10 игр по продажам в июле:
1. FIFA 23
2. GTA V
3. Red Dead Redemption 2
4. Call of Duty: Black Ops 2
5. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)
6. Hogwarts Legacy
7. F1 23
8. Minecraft
9. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
10. Diablo 4
Ранее стало известно, что цена Call of Duty: Modern Warfare 3 составит $ 70. Шутер выйдет 10 ноября на ПК и консолях.