Kingdom Come: Deliverance показали с реалистичной графикой и красивым лесом в 8К

Ютубер Digital Dreams запустил Kingdom Come Deliverance на максимальных настройках графики в разрешении 8К и добился фотореалистичной графики.

Модификация с кастомной трассировкой лучей RTGI ReShade еще находится в разработке, но первые результаты преображения игры впечатляют. Местами кадры из улучшенной Kingdom Come Deliverance можно спутать с реальной видеосъемкой.