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Kingdom Come Deliverance показали с реалистичной графикой и красивым лесом в 8К

Ютубер Digital Dreams запустил Kingdom Come Deliverance на максимальных настройках графики в разрешении 8К и добился фотореалистичной графики.

Kingdom Come: Deliverance показали с реалистичной графикой и красивым лесом в 8К
© Cq.ru

Модификация с кастомной трассировкой лучей RTGI ReShade еще находится в разработке, но первые результаты преображения игры впечатляют. Местами кадры из улучшенной Kingdom Come Deliverance можно спутать с реальной видеосъемкой.

Вот как на ролик отреагировали зрители:

Лучшая игра, лучший лес!

Много проблем с отображением текстур, что раздражает. Все из-за разрешения 8К, в нем нет необходимости.

Она выглядит настолько реально. Просто вау!