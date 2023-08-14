Kingdom Come Deliverance показали с реалистичной графикой и красивым лесом в 8К
Ютубер Digital Dreams запустил Kingdom Come Deliverance на максимальных настройках графики в разрешении 8К и добился фотореалистичной графики.
Модификация с кастомной трассировкой лучей RTGI ReShade еще находится в разработке, но первые результаты преображения игры впечатляют. Местами кадры из улучшенной Kingdom Come Deliverance можно спутать с реальной видеосъемкой.
Вот как на ролик отреагировали зрители:
Лучшая игра, лучший лес!
Много проблем с отображением текстур, что раздражает. Все из-за разрешения 8К, в нем нет необходимости.
Она выглядит настолько реально. Просто вау!