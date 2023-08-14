У Bandai Namco большие надежды на экшен от создателей Elden Ring

Корпорация не поделилась точными цифрами и своими ожиданиями, отметив лишь, что это будет её следующий крупный релиз. Что касается дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring, то о нём компания даже не упомянула. У расширения пока нет даты релиза — с релиза культовой RPG тем временем прошло уже полтора года.